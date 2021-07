La definizione e la soluzione di: Servono all'uso di medicinali per via respiratoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : inalatori

Curiosità/Significato su: Servono all uso di medicinali per via respiratoria Farmaco ( medicinali) confezioni dei medicinali in commercio: il termine «generico» è dunque destinato in breve tempo ad essere sostituito. Infatti, l'uso del termine «generico» 39 ' (4 898 parole) - 12:50, 28 giu 2021

Altre definizioni con servono; medicinali; respiratoria; Alcuni arnesi servono a diversi; Servono per lo spuntino; Servono per misurare; In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli; Esperta di piante medicinali e officinali; Il catalogo dei medicinali; Pianta che possiede innumerevoli proprietà medicinali; Prescrizioni di medicinali; Si rischia in seguito a insufficienza respiratoria; Ultime Definizioni