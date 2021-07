La definizione e la soluzione di: Il sapone per i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : shampoo

Curiosità/Significato su: Il sapone per i capelli sapone molecola del sapone ha una testa idrofila ionizzata negativamente e una coda idrofobica. Il potere pulente della miscela acqua e sapone è attribuito all'azione 25 ' (2 734 parole) - 10:49, 13 giu 2021

