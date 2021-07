La definizione e la soluzione di: Saltare molto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : svettare

Curiosità/Significato su: Saltare molto in alto Saltara Colli al Metauro. Saltara è collocata su un colle a 160 m s.l.m., che domina la bassa Val Metauro. Il territorio comunale, non molto esteso, si trova a 17 ' (1 865 parole) - 15:40, 18 mag 2021

Altre definizioni con saltare; molto; alto; Esaltare i pregi; Li fa saltare il nemico in fuga; Saltare i pasti; Può saltare in mente; Molto difficile da raggiungere; Si dice essere di vespa quando è molto stretto; Quella del Mar Morto è molto alta residuo fisso; Come una pianta che vive... molto a lungo!; Autorizzati dall'alto; Un fante d'assalto anfibio italiano; Un salto dell'atletica leggera; Come il prezzo molto alto; Ultime Definizioni