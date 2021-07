La definizione e la soluzione di: Rosario __, ex presidente della regione Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : crocetta

Curiosità/Significato su: Rosario __, ex presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta Rosario Crocetta (Gela, 8 febbraio 1951) è un politico italiano, presidente della regione Siciliana dal 10 novembre 2012 al 18 novembre 2017. In precedenza 57 ' (4 976 parole) - 00:15, 23 giu 2021

Altre definizioni con rosario; presidente; della; regione; sicilia; Si recita con il Rosario; Evo Morales ne è stato Presidente dal 2006 al 2019; Può concederla il Presidente della Repubblica; Il Realacci presidente onorario di Legambiente; Il Roberto Presidente della Lombardia 2013-2018; Lo studioso della scrittura a mano; Abitante della città con la fontana del Sele; Infiammazione dell'organo della respirazione aerea; Cliccare i pulsanti della tastiera; La regione di cui fanno parte Savona e Imperia; L'antica regione biblica con Nazareth; La regione spagnola di Girona; La regione con Estonia, Lituania e Lettonia; Città siciliana dal carnevale coi carri allegorici; Abitanti della città siciliana più occidentale; Un formaggio pecorino siciliano; Un piatto siciliano a base di ortaggi fritti; Ultime Definizioni