La definizione e la soluzione di: Rifiuti organici fermentati usati in agricoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : compost

Curiosità/Significato su: Rifiuti organici fermentati usati in agricoltura Vino (sezione Principali paesi per esportazione in miliardi di euro) uve che non siano Vitis vinifera. Quindi il termine, in caso di commercializzazione di fermentati diversi, deve essere omesso. Sistema comune per ovviare 104 ' (11 526 parole) - 12:49, 5 lug 2021

