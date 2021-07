La definizione e la soluzione di: Ridurre in cenere tramite combustione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : bruciare

Curiosità/Significato su: Ridurre in cenere tramite combustione Inceneritore di combustione ad alta temperatura (detto "incenerimento"), da cui si ottiene un effluente gassoso contenente i prodotti della combustione (che in generale 81 ' (9 304 parole) - 13:05, 10 mar 2021

