La definizione e la soluzione di: Rendita mensile spettante agli ex parlamentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : vitalizio

Curiosità/Significato su: Rendita mensile spettante agli ex parlamentari dell'indennità spettante ai membri parlamentari in carica. La liquidazione, a partire dalla riforma del 2013, non spetta al parlamentare che lascia il

