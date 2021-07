La definizione e la soluzione di: Relativo a vasi sanguigni come l'aorta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : arterioso

Curiosità/Significato su: Relativo a vasi sanguigni come l aorta Sistema circolatorio linfatico ( vasi linfatici) dai vasi sanguigni. Il fluido che viene riassorbito forma la linfa che poi circola in tutto il sistema per essere rigettata nel sistema sanguigno. Per 39 ' (4 742 parole) - 17:34, 24 mag 2021

Altre definizioni con relativo; vasi; sanguigni; come; aorta; Correlativo di quale; Relativo in breve; Relativo alla vecchiaia; Relativo a una cavità del cuore; Antichi vasi di terracotta con i manici; Un arnese per i travasi; Sottili vasi sanguigni, biliferi o linfatici; Occlusione di vasi sanguigni; Sottili vasi sanguigni, biliferi o linfatici; Complessi musicali... o sanguigni!; Occlusione di vasi sanguigni; Occlusioni di vasi sanguigni; Un aeromobile come la mongolfiera; Metalli come piombo, rame e cromo; Erbe come tarassaco e borragine; Sportive come Josefa Idem; Van­no dall'aorta al cuore; Ultime Definizioni