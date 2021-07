La definizione e la soluzione di: Regole europee vincolanti per gli Stati membri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : direttive

Curiosità/Significato su: Regole europee vincolanti per gli Stati membri Unione europea a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri d'Europa. Nata come Comunità economica europea con il trattato di Roma del 25 marzo 1957 e considerata 245 ' (23 578 parole) - 22:03, 8 lug 2021

Altre definizioni con regole; europee; vincolanti; stati; membri; Dà le regole per mangiare correttamente; Impone regole di comportamento; Le regole da rispettare; A volte si fanno alle regole; Mollusco diffuso lungo le coste europee; Indoeuropee; Arrestati nel movimento; L'evento dai biglietti tutti acquistati ing; Ricerche statistiche a campione di popolazione; Animale a cui sono stati tolti i genitali; I membri di una setta; I membri di una celebre Accademia romana; Il vincolo che lega i membri di una famiglia; Sono detti così i membri della Società degli amici; Ultime Definizioni