La definizione e la soluzione di: Regola delle suore che non possono uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : clausura

Curiosità/Significato su: Regola delle suore che non possono uscire Regola di san Francesco ramo femminile dell'Ordine, le suore Clarisse. Fu il fondamento della Regola francescana (venne anche chiamata Prima Regola), e venne costituita da vari 21 ' (3 214 parole) - 13:49, 30 giu 2021

