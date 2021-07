La definizione e la soluzione di: Quelle digitali sono diverse per ogni persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : impronte

Curiosità/Significato su: Quelle digitali sono diverse per ogni persona Divario digitale riferirsi ad un divario esistente tra diverse persone, o gruppi sociali in una stessa area, che al divario esistente tra diverse regioni di uno stesso stato, o 38 ' (4 220 parole) - 23:20, 23 giu 2021

