La definizione e la soluzione di: Poliedro avente per facce due poligoni uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : prisma

Curiosità/Significato su: Poliedro avente per facce due poligoni uguali di facce, spigoli e vertici di un poliedro semplice. Sia P {\displaystyle P} un poliedro semplice, cioè un poliedro semplicemente connesso. Siano F {\displaystyle

