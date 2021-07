La definizione e la soluzione di: Piccolo strumento per ravviare o fermare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pettinino

Curiosità/Significato su: Piccolo strumento per ravviare o fermare i capelli passeggio, in Chiesa, andando per le strade, non trovate una befana che vi guardi. (...) Trattando, è così difficile il fermare una donna in Roma come a Recanati

