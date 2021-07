La definizione e la soluzione di: Piccolo stampo che si usa per modellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : formina

Curiosità/Significato su: Piccolo stampo che si usa per modellare Stampa 3D nella parte che viene prodotta, riducendo il bisogno di supporti ausiliari temporanei per il pezzo da lavorare. Normalmente si usa un laser per sinterizzare 49 ' (5 641 parole) - 10:25, 16 mag 2021

Altre definizioni con piccolo; stampo; modellare; Piccolo dolce rotondo simile al plumcake ing; Piccolo pezzo di tessuto venduto sottocosto; Piccolo strumento per ravviare o fermare i capelli; Un piccolo e vivace getto di liquido; Un background di stampo culturale; Per modellare i capelli;