La definizione e la soluzione di: Piccola lesione cutanea solida e in rilevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : papula

Curiosità/Significato su: Piccola lesione cutanea solida e in rilevo Radiologia delle articolazioni e dei tessuti molli circostanti (e l'eventuale loro infiltrazione, condizione che definisce l'intra o extra-compartimentalità della lesione) la matrice (solida o cistica) e la vascolarizzazione 46 ' (5 807 parole) - 08:43, 8 gen 2021

