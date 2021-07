La definizione e la soluzione di: Piacevole all'ascolto, come un canto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : melodioso

Curiosità/Significato su: Piacevole all ascolto, come un canto Musica (sezione canto e musica nella tradizione folclorica) della voce, una successione di suoni che tendenzialmente risultino piacevoli all'ascolto. Più tecnicamente la musica consiste nell'ideazione e realizzazione 53 ' (6 746 parole) - 21:29, 20 giu 2021

Altre definizioni con piacevole; ascolto; come; canto; Piacevole all'ascolto; Piacevole per il turista; Piacevole ma non raffinato; Le acque in cui è piacevole navigare; Piacevole all'ascolto; La dà chi dà ascolto; Un indice d'ascolto della TV; Come un tentativo andato a buon fine; Moderato... come un voto a scuola!; Fruibile come un testo; Sfruttato malamente come può esserlo il tempo; Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi; Accanto al tachimetro su molti cruscotti; L'insieme di case accanto alla nostra; Un pezzo di marcantonio; Città svizzera sul Lago dei Quattro Cantoni; Ultime Definizioni