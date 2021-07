La definizione e la soluzione di: Per quelle alla milanese si usa il vitello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : cotolette

Curiosità/Significato su: Per quelle alla milanese si usa il vitello Risotto (categoria Cucina milanese) poi si usa pasteggiare con quello. Risotto coi bruscandoli Risotto alla milanese Risotto ai funghi porcini Risotto con piselli Risotto con fagiolini 11 ' (864 parole) - 08:47, 7 lug 2021

Altre definizioni con quelle; alla; milanese; vitello; Con quelle buone dicono si ottenga tutto; Secondo un cliché, quelle mezze non esistono più; Quelle catastali italiane vanno dalla A alla F; Ci sono quelle ascot, regimental e tricot; Taglio del manzo ricavato dalla bassa schiena; La nazionale azzurra femminile di pallanuoto; La Baia cubana invasa dalla CIA nel '61; Catena montuosa estesa dalla Liguria alla Calabria; Multinazionale milanese di pneumatici; Uno milanese è Piccolo; Centro del Milanese; Il nobile milanese che amò la monaca di Monza; Un taglio di vitello; Lo era il vitello d'oro; Cosi è la carne di vitello; Una fettina di vitello; Ultime Definizioni