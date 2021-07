La definizione e la soluzione di: La parlata che non è lingua né dialetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : vernacolo

Curiosità/Significato su: La parlata che non e lingua ne dialetto lingua italiana ·info]) è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. È classificato al 27º posto tra le lingue per numero di parlanti nel mondo e, in Italia, è utilizzato 97 ' (9 875 parole) - 20:05, 8 mag 2021

Altre definizioni con parlata; lingua; dialetto; Lingua romanza parlata nel sud del Belgio; Antica lingua indiana ancora parlata; Così è la lingua ancora parlata; E' la lingua più parlata in Medio Oriente; In linguaggio giuridico, chi fa la spia; Lingua ampiamente diffusa in Sud America; La medicina del linguaggio; Una lingua di fuoco; Un dialetto del Sud; Adesso nel dialetto napoletano; Il dialetto rurale in Francia; Ultime Definizioni