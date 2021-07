La definizione e la soluzione di: Ottenuto per mano di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ricevuto

Curiosità/Significato su: Ottenuto per mano di altri Ciao (sezione altri progetti) anche di uso internazionale. In riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto Ottenuto aprendo e chiudendo la mano o agitando la mano. "Ciao" 7 ' (678 parole) - 13:33, 28 giu 2021

Altre definizioni con ottenuto; mano; altri; Composto chimico ottenuto da un alcool; Ottenuto con notevole fatica; Animale ibrido ottenuto dall'incrocio fra un asino e una cavalla; Ottenuto in omaggio; Terribile e disumano; Il dito più piccolo della mano; Stringe l'orologio sopra la mano; Le anomalie... che confermano la regola!; Più grande degli altri; Pieghe cutanee o di altri tessuti corporei; Vi si allevano galline e altri volatili da cortile; L'autoveicolo che trasporta altri autoveicoli; Ultime Definizioni