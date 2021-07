La definizione e la soluzione di: Si ottengono dai beni che producono ricchezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Si ottengono dai beni che producono ricchezza

Italia fortemente sfruttati per la selvicoltura che prende la forma di ceduazione per i boschi di querce (che principalmente producono legna da ardere) e di castagno (per 193 ' (21 512 parole) - 02:05, 6 lug 2021