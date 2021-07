La definizione e la soluzione di: Operazione di svuotamento di liquidi in eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : drenaggio

Curiosità/Significato su: Operazione di svuotamento di liquidi in eccesso Digestione anaerobica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) semplice ma che ha lo svantaggio di emettere odori e di possedere cicli di svuotamento problematici: una volta avvenuta l'alimentazione iniziale il reattore 15 ' (1 868 parole) - 16:44, 18 gen 2021

Altre definizioni con operazione; svuotamento; liquidi; eccesso; Operazione di verifica o elemento probante; Un'operazione per eliminare le rughe; Segno d'operazione; Un’operazione di ogni industria conserviera; Rendere liquidi i metalli; Lavorare farina e vari ingredienti, anche liquidi; Sacco impermeabile per liquidi; Sacchi per liquidi da nomadi; L’eccesso nei prefissi; Pieno all'eccesso; Eccesso che produce effetti negativi; Il vocabolo inglese che indica l'eccesso di prenotazioni; Ultime Definizioni