La definizione e la soluzione di: "Occidentali's karma la __ nuda balla" per Gabbani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : scimmia

Curiosità/Significato su: Occidentali s karma la __ nuda balla per Gabbani

