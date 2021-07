La definizione e la soluzione di: Non è solo udire ma anche provare sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : sentire

Curiosità/Significato su: Non e solo udire ma anche provare sentimenti

Altre definizioni con solo; udire; anche; provare; sentimenti; La può guidare solo il patentato; I matrimoni civili italiani ne prevedono solo due; Crede in un solo Dio; Si rompe al solo nominarlo; Udire o provare; Percepire, udire; Fa fatica a farsi udire; Sono prossimi, remoti, ma anche di verdura; Un banchetto... per filosofi platonici!; Tondeggianti radici edibili rosse, viola o bianche; Nella regione occipitale sono segno di stanchezza; Udire o provare; La si può provare per aver commesso cattive azioni; Approvare, legalizzare; Provare di nuovo; Ha nobili e generosi sentimenti; Sentimenti di malevolenza; Ultime Definizioni