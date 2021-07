La definizione e la soluzione di: Non presentarsi... alla guerra!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : disertare

Curiosità/Significato su: Non presentarsi... alla guerra! Guerra Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Guerra (disambigua). Per guerra si intende un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo 42 ' (5 482 parole) - 19:20, 23 giu 2021

Altre definizioni con presentarsi; alla; guerra; Ci sono quelle all'arrabbiata e alla vodka; Per quelle alla milanese si usa il vitello; Taglio del manzo ricavato dalla bassa schiena; La nazionale azzurra femminile di pallanuoto; La guerra mondiale che terminò nel 1945; In guerra, l'area più avanzata dei combattimenti; Una storica disfatta italiana nella Grande guerra; Un tipo di nave da guerra; Ultime Definizioni