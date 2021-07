La definizione e la soluzione di: Se non è matrice di stampa, è uno stereotipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : clichè

Curiosità/Significato su: Se non e matrice di stampa, e uno stereotipo stereotipo significato linguistico del termine, vedi stereotipo (linguistica). Lo stereotipo è una caratteristica soggettiva semplificata e persistente applicata ad un luogo 8 ' (1 056 parole) - 07:20, 8 apr 2021

