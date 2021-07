La definizione e la soluzione di: Non essere così ostinato "Non ti __". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : impuntare

Curiosità/Significato su: Non essere cosi ostinato Non ti __ Piaghe d'Egitto Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani 16 ' (2 049 parole) - 11:47, 22 mag 2021

Altre definizioni con essere; così; ostinato; Tecnica di difesa sportiva che può essere stretta; Arrivate dopo essere andate via; Estraniante come può essere un lavoro; Quelli del CSM possono essere togati o laici; Così è anche detto un gruppo di amici; Così è il dado di un noto detto; Così sono le teste dei monarchi; Così è detta la donna che ha appena partorito; Ostinato e testardo; Ostinato nel perseguire; Un tacere ostinato; Ultime Definizioni