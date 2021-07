La definizione e la soluzione di: Nome dispregiativo per i non ispanofoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : gringo

Curiosità/Significato su: Nome dispregiativo per i non ispanofoni Gringo offensivo", "di solito dispregiativo" oppure "spesso dispregiativo". Il termine gringo si presta alcune volte a connotazioni dispregiative, paternalistiche 13 ' (1 440 parole) - 15:53, 14 giu 2021

Altre definizioni con nome; dispregiativo; ispanofoni; Il secondo nome di Leonardo DiCaprio; Il cognome di Duccio nella serie Boris; Il nome del calciatore Messi; Il nome del De Gasperi tra i Costituenti; Ultime Definizioni