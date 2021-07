La definizione e la soluzione di: Il nome dello storico computer della Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il nome dello storico computer della Apple

Apple significati, vedi Apple (disambigua). Apple Inc. (['æp?l]; pronuncia italiana ['?ppol], chiamata in precedenza Apple computer e nota come Apple), è un'azienda 232 ' (29 502 parole) - 21:19, 5 lug 2021