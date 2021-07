La definizione e la soluzione di: Nel 2021 è iniziata quella degli scontrini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Nel 2021 e iniziata quella degli scontrini

Evasione fiscale (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) fiscale totale è stato quantificato in un incremento del 10,4 per cento. La lotteria degli scontrini verrà introdotta, a partire da Febbraio 2021, anche in 75 ' (9 292 parole) - 09:36, 26 mag 2021