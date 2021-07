La definizione e la soluzione di: Modificare in meglio l'aspetto di qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : abbellire

Altre definizioni con modificare; meglio; aspetto; qualcosa; Modificare in peggio, rendere inabile; Modificare opportunamente qualcosa; Modificare, riformare; Modificare; Il Boni tra i protagonisti de La meglio gioventù; Così sono le chitarre per suonare al meglio; Un'alternativa... quando manca di meglio!; Si vede meglio al buio; Corrugamento della fronte che dà un aspetto severo; Professionisti nella cura dell'aspetto fisico; Grazia e armonia nei modi e nell'aspetto; Di aspetto simile alla seta; Qualcosa che non ci si aspetta; Occuparsi di qualcosa con impegno; Stravolgere l'essenza di qualcosa; Qualcosa che va fatto per rispettare la procedura; Ultime Definizioni