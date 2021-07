La definizione e la soluzione di: In mitologia, relativo al cielo... greco!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : uranico

Curiosità/Significato su: In mitologia, relativo al cielo... greco! Urano (divinità) ( Urano (mitologia)) Urano (in greco antico: ???a???, Uranòs, «cielo stellato, firmamento») era, nella mitologia greca, una divinità primordiale. Urano è la personificazione 11 ' (1 138 parole) - 08:42, 21 giu 2021

Altre definizioni con mitologia; relativo; cielo; greco; Donna abbandonata da Teseo secondo la mitologia; Il più famoso cavallo alato della mitologia; Un mostro della mitologia; Il folletto della mitologia tedesca; Relativo alla festa del 25 dicembre; Relativo a un periodo storico... di mezzo!; Relativo al professionista dei rogiti; Relativo al lago di Como; Il colore del cielo che promette pioggia; Così è il cielo sgombro di nuvole; Canta Il cielo in una stanza e La gatta; Brillano nel cielo notturno; In greco si dice kalispèra; Tradizionale rotolo di pane greco e carne; Offerta rituale di vino degli antichi greco-romani; Il monte greco ricchissimo di monasteri; Ultime Definizioni