La definizione e la soluzione di: Vi si mette il pallone per calciare un rigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : dischetto

Curiosità/Significato su: Vi si mette il pallone per calciare un rigore Portiere (calcio) ( Lista di portieri per numero di gol segnati) giocare il pallone con qualsiasi parte del suo corpo, incluse le mani. Tale concessione è tuttavia valida solo all'interno della propria area di rigore: fuori 43 ' (4 203 parole) - 11:24, 18 apr 2021

Altre definizioni con mette; pallone; calciare; rigore; Mettersi nelle mani di qualcuno; Rimettere in pari, come con un bilancio; Tra lui e la moglie non mettere il dito!; Se si mette a posto non c'è più; Il Gianni Pallone d'oro milanista nel 1969; Il pallone di sicurezza sulle auto; Un pallone finito in rete; Blocca il pallone nel calcio; Ha l'incarico di calciare i penalty; E' di rigore in certi campi; metri del calcio di rigore; I metri del calcio di rigore; Rigore: calcio dal __; Ultime Definizioni