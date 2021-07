La definizione e la soluzione di: Metodo di lavorazione del riso in parte bollito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : parboiled

Curiosità/Significato su: Metodo di lavorazione del riso in parte bollito Cuscus (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) o al riso. Il Metodo tradizionale del Nordafrica prevede l'uso di un recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero, kiska:s in arabo 19 ' (2 380 parole) - 06:10, 27 giu 2021

