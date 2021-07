La definizione e la soluzione di: Il mese del Giorno del ringraziamento in USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : novembre

Curiosità/Significato su: Il mese del Giorno del ringraziamento in USA Massachusetts ( Commonwealth del Massachusetts) Nuovo Mondo con 102 coloni. Nell'anno 1621 ebbe luogo la prima festa del ringraziamento. Nel 1629 un gruppo di 900 Puritani seguirono le orme dei Padri Pellegrini 19 ' (2 093 parole) - 16:11, 4 lug 2021

Altre definizioni con mese; giorno; ringraziamento; Il mese dell'armistizio italiano del 1943; Mese condiviso da estate e autunno; Il quarto mese in breve; L’11° mese... abbreviato; Il giorno di marzo cantato da Lucio Dalla; Suonano a mezzogiorno; Lascia o __, storico quiz con Mike Bongiorno; Un giorno non festivo; Ultime Definizioni