La definizione e la soluzione di: Medico specializzato in scienze dell'alimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : dietologo

Curiosità/Significato su: Medico specializzato in scienze dell alimentazione Nutrizione ( alimentazione umana) «alimentazione» o (tautologicamente) «alimentazione naturale»; quello attuato per vie che aggirano la modalità naturale sono definite «alimentazione artificiale» 37 ' (3 922 parole) - 23:19, 10 mag 2021

