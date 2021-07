La definizione e la soluzione di: Maurizio Costanzo li lancia per gli acquisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : consigli

Curiosità/Significato su: Maurizio Costanzo li lancia per gli acquisti Maria De Filippi (sezione Gli esordi) a Maurizio Costanzo, la De Filippi fu vittima del fallito attentato di via Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra per ritorsione contro Costanzo, all'epoca 36 ' (3 866 parole) - 19:17, 23 mag 2021

Altre definizioni con maurizio; costanzo; lancia; acquisti; Maurizio comico e imitatore genovese; Il Costanzo della TV; Il Costanzo in tivù iniz; Il Costanzo in Tv iniziali; Il Costanzo in TV; Si lancia in aria per fare testa o croce; La festa in cui si lanciano coriandoli; La rappresenta una donna bendata con una bilancia; Non è pericoloso se segue la Bilancia; Favorisce gli acquisti; Acquisti di cose necessarie; Un onere negli acquisti; Permettono acquisti più facili; Ultime Definizioni