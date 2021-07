La definizione e la soluzione di: Malattia provocata da carenza di vitamina C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : scorbuto

Curiosità/Significato su: Malattia provocata da carenza di vitamina C Acido folico ( carenza di vitamina B9) noto anche come vitamina M, vitamina B9, o folacina, prende il nome dal latino folium (foglia), è stato scoperto nel 1939, dopo una serie di studi relativi 157 ' (20 515 parole) - 11:48, 25 giu 2021

