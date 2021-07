La definizione e la soluzione di: Locale in cui si conservano i paramenti liturgici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : sagrestia

Curiosità/Significato su: Locale in cui si conservano i paramenti liturgici Craveggia XVIII secolo. All'interno si conservano affreschi del pittore Locale Giuseppe Mattia Borgnis e una serie di reliquie, paramenti sacri ed arredi religiosi 11 ' (1 082 parole) - 12:49, 10 apr 2021

Altre definizioni con locale; conservano; paramenti; liturgici; Guida locale nelle spedizioni himalayane tib; Un locale nel quale si entra per prendere qualcosa; Un locale per nottambuli; Un locale pubblico zeppo di diavolerie elettroniche; Si conservano sott'olio; Vi si conservano le olive; Si conservano sotto sale; Si conservano nel guardaroba; Colorato come i paramenti quaresimali; Il locale con i paramenti sacri; Canti liturgici;