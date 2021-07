La definizione e la soluzione di: Il liquido che avvolge il feto in gestazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : amniotico

Curiosità/Significato su: Il liquido che avvolge il feto in gestazione Sviluppo prenatale umano (sezione Sviluppo del feto umano) fabbisogno metabolico; tutto ciò di cui ha bisogno è disponibile nel liquido che lo avvolge e che contiene progesterone. Dopo circa cinque giorni dalla fecondazione 32 ' (4 361 parole) - 21:05, 30 gen 2021

