La definizione e la soluzione di: L'impresario che porta in giro i luna park. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : giostraio

Curiosità/Significato su: L impresario che porta in giro i luna park Lo scopone scientifico per i cinque figli che, confezionando corone e facendo la barba ai morti, lavorano per un parente impresario di pompe funebri. Finora i due hanno perso ma 13 ' (1 674 parole) - 17:20, 17 gen 2021

Altre definizioni con impresario; porta; giro; luna; park; Famoso impresario statunitense di circhi equestri; Scippatori di portafogli; Importante città portuale e turistica albanese; L'ape più importante dell'alveare; Colonne portanti, anche figurate; La regione spagnola di Girona; Presi in giro, canzonati; Sono 80 in un noto giro letterario del mondo; Girocollo molto aderente di piastre o fili ing; Risolvere... il lunario!; Le provoca la Luna; Il terzo uomo che mise piede sulla Luna; Piatto a base di uova, spesso a mezzaluna fra; Libro di Nicholas Sparks Le __ della nostra vita; Svetta su molti luna park; Lo zucchero al luna park; Nei luna park si può salire su quella panoramica; Ultime Definizioni