La definizione e la soluzione di: Liberare un compagno dall'avversario in copertura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : smarcare

Curiosità/Significato su: Liberare un compagno dall avversario in copertura Episodi di Le Bureau - Sotto copertura (seconda stagione) Voce principale: Le Bureau - Sotto copertura. La seconda stagione della serie televisiva Le Bureau - Sotto copertura (Le Bureau des légendes), composta 27 ' (3 917 parole) - 16:49, 19 ott 2020

Altre definizioni con liberare; compagno; dall; avversario; copertura; Liberare una fibra tessile dalle impurità; Liberare sostanze grezze dalle impurità; Deliberare; Si ritirano per deliberare; La Compagnoni grande sciatrice Italiana; Un compagno di Achille; Il compagno di Eva; Un compagno in gergo economico; Stoffa a punti bianchi e neri dall'effetto grigio; Giorno di astinenza dalle carni per i cattolici; L'angelo ribelle sconfitto dall'arcangelo Michele; Passare dallo stato liquido a quello aeriforme; Sopraffatti dall'avversario; Si dà matto al re avversario; Rivale, avversario; Calciatori che proteggono dall'attacco avversario; Copertura decorativa dell'altare; Copertura aerodinamica della moto; Copertura da pavimenti; Una copertura impermeabile;