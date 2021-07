La definizione e la soluzione di: L'ente dell'Onu per educazione, cultura e scienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : unesco

Curiosità/Significato su: L ente dell Onu per educazione, cultura e scienza Italia (categoria Voci controllate per overlinking) cultura dei castellieri, cultura appenninica, civiltà nuragica, cultura delle terramare, cultura protovillanoviana). Per ciò che riguarda l'età del 193 ' (21 512 parole) - 15:24, 10 lug 2021

Altre definizioni con ente; dell; educazione; cultura; scienza; Anagramma di valente che rima con fante; Affluente del Tevere che forma cascate a Tivoli; Fare aria, muovere corrente; Distratte, disattente; Soldati nomadi delle steppe russe; Lo sono gli individui da prendere a modello; La generò il mitico pomo della guerra di Troia; Vi si trova la Città delle arti e delle scienze; L'educazione di un film di Salvatores; Scienza che studia educazione e formazione; Educazione fisica; La disciplina dell'educazione; Canèfora, scultura femminile usata come colonna; Un background di stampo culturale; Esposizioni artistico-culturali a tema specifico; Ha una profonda cultura; Con la scienza in un'opera giovanile di Picasso; Telefilm di fantascienza degli anni '70 __ 1999; Scienza che studia la forma degli esseri viventi; La scienza che studia i funghi;