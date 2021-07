La definizione e la soluzione di: Leggerissimo tessuto usato in abbigliamento fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : chiffon

Curiosità/Significato su: Leggerissimo tessuto usato in abbigliamento fra Moda fatta anche in tessuti colorati. Riguardo l'abbigliamento femminile, all'inizio del secolo la donna indossava un vestiario Leggerissimo e trasparente. 93 ' (13 251 parole) - 19:07, 22 giu 2021

