La definizione e la soluzione di: L'animale con le chele che si sposta in laterale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : granchio

Curiosità/Significato su: L animale con le chele che si sposta in laterale Lingua coreana (categoria Sinottici con immagini formattate a mano) stilizzato di uno scorpione, che in origine era ? con le chele, il carapace, le zampe e una codina. Oggi il primo significato è caduto in disuso. Anche il carattere 124 ' (13 425 parole) - 19:15, 6 apr 2021

