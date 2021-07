La definizione e la soluzione di: Si lancia in aria per fare testa o croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : moneta

Curiosità/Significato su: Si lancia in aria per fare testa o croce Pari o dispari funzione analoga a testa o croce o a una conta, per esempio per stabilire a chi tocca il primo turno in un gioco con due contendenti o due squadre. Nel 3 ' (382 parole) - 11:49, 9 lug 2021

