La definizione e la soluzione di: Inoperoso non in cerca d'impiego. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : inattivo

Curiosità/Significato su: Inoperoso non in cerca d impiego Battaglia di Okinawa (categoria Voci in vetrina - guerra) Ushijima. La marina imperiale, che dopo la disfatta di Leyte era rimasta inoperosa, fu costretta dagli scherni e dalle pressioni dell'esercito a imbastire 138 ' (18 339 parole) - 06:23, 26 mag 2021

Altre definizioni con inoperoso; cerca; impiego; Non lasciare inoperoso; Ozioso, inoperoso; Il ricercato americano... dead or alive! ing; Cercano il pelo nell' uovo; Gli inseguitori cercano di non perderle; La cerca l'assetato; Giusto impiego; Profunmate con l'impiego di aromatici chiodi; L'impiego sommerso; Ultime Definizioni