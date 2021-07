La definizione e la soluzione di: Indurito... come il pane!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : raffermo

Curiosità/Significato su: Indurito... come il pane! Cucina lombarda (sezione Pane) pavese sono invece il pane di pasta dura, il cui impasto deve essere preparato in tre diversi momenti a distanza di alcune ore, ed il pane di riso, diffuso 47 ' (5 768 parole) - 19:42, 7 giu 2021

Indurito con l'amido; Canèfora, scultura femminile usata come colonna; Come persone non vedenti; Come una malattia sconfitta per sempre; Come la vista... quando c'è nebbia!; Il pane sardo croccante detto carta da musica; Il filoncino di pane croccante tipico torinese; Forme di pane rotonde o appena oblunghe; Tradizionale rotolo di pane greco e carne;