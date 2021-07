La definizione e la soluzione di: In guerra, l'area più avanzata dei combattimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : fronte

Curiosità/Significato su: In guerra, l area piu avanzata dei combattimenti Seconda guerra mondiale come la "strana guerra" (in tedesco Sitzkrieg, "guerra seduta"; in francese drôle de guerre, "guerra buffa"; in inglese bore war, "guerra noiosa"). Dal 261 ' (32 780 parole) - 11:08, 29 giu 2021

Altre definizioni con guerra; area; avanzata; combattimenti; Una storica disfatta italiana nella Grande guerra; Un tipo di nave da guerra; L'eroina tolstoiana di Guerra e pace; Rimettere un Paese in assetto di guerra; Area in cui si sta costruendo un edificio; Area del museo che vende volumi e souvenir ing; Area di sosta per escursionisti; La Famiglia settimanale di area cattolica; Operazione compiuta da velivoli per ostacolare l'avanzata del nemico; Avanzata impetuosa di truppe; Lo è l'età più avanzata; Bloccati nell'avanzata; Ultime Definizioni