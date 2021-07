La definizione e la soluzione di: Girare intorno... come la Terra al Sole!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : orbitare

Curiosità/Significato su: Girare intorno... come la Terra al Sole! Terra rispetto alla perpendicolare al piano dell'eclittica: questa inclinazione combinata con la rivoluzione della Terra intorno al Sole causa l'alternarsi delle 128 ' (12 095 parole) - 10:21, 2 lug 2021

