La definizione e la soluzione di: Gioco elettrico di abilità che può andare in tilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : flipper

Curiosità/Significato su: Gioco elettrico di abilita che puo andare in tilt Flipper (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) elettrico o elettroautomatico, è un Gioco di abilità a moneta di origini statunitensi, molto diffuso a partire dagli anni cinquanta, soprattutto in bar 12 ' (1 646 parole) - 11:32, 1 mar 2021

